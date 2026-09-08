Piotrowski, lieve aritmia cardiaca benigna: dovrà operarsi. L’annuncio dell’Udinese
08/09/2026 | 15:27:35
Aritmia cardiaca per Piotrowski che sarà costretto a effettuare un intervento nei prossimi giorni. L’annuncio del club friulano: “Udinese Calcio comunica che, durante la partita contro la Lazio, Jakub Piotrowski ha evidenziato una lieve aritmia cardiaca benigna. Il centrocampista polacco si sottoporrà nei prossimi giorni ad un intervento di ablazione cardiaca dopo il quale, osservato un periodo di riposo, potrà tornare alla regolare attività agonistica”.
foto sito udinese