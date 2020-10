Pioli: “Vogliamo provare a vincere ogni singola partita”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, dopo il 3-1 al Celtic ha commentato la vittoria all’esordio ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: “E’ stata una partita che abbiamo condotto bene, nella ripresa abbiamo perso qualche pallone in più e rischiato qualcosina. Vogliamo provare a vincere ogni singola partita, abbiamo messo in campo l’approccio giusto. Siamo una squadra molto giovane, ma tutti stiamo lavorando in un’unica direzione da più tempo, i giocatori si sentono parte integrante di questo ambiente. Sfruttiamo ogni singolo momento passato insieme per crescere. La proprietà ha confermato il nostro modo di lavorare, ha acquistato giocatori importanti e giovani promettenti. I risultati positivi ti danno forza e consapevolezza, ma sappiamo che arriveranno anche momenti delicati. Lunedì giocheremo contro la Roma che è una squadra incredibile, ci alleneremo bene per cercare di proseguire il nostro periodo positivo, il nostro percorso è iniziato lo scorso gennaio. Non dobbiamo avere fretta, il nostro è un percorso.”

Foto: twitter Milan