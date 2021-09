Stefano Pioli, allenatore del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky per fare il punto della situazione in casa rossonera in vista dell’esordio stagionale in Champions contro il Liverpool. Di seguito un estratto delle sue parole.

Sul big match

“Domani saprò dire quale sarà l’emozione, fino ad oggi la concentrazione era sulla preparazione della partita. Siamo arrivati qui con entusiasmo e energia e proveremo a metterli in campo anche domani sera”.

Sulla storia del Milan in Champions

“La storia del Milan parla di un Milan in Champions ma per 7 anni la squadra non è stata in questa competizione. Ora vogliamo provare a scrivere la storia del Milan di Ibra, Kjaer, Kessie, Bennacer e Calabria. Proveremo a fare la nostra partita contro un avversario forte, allenata da un grande allenatore e che due anni fa ha vinto la Champions. Non nascondiamo le difficoltà di questa partita ma siamo arrivati qui con le nostre qualità”.

Sul Liverpool

“Sappiamo quali sono le caratteristiche del Liverpool. E’ una squadra molto verticale con due attaccanti velocissimi come Manè e Salah che sanno penetrare in area con velocità. Le fasi di gioco sono sempre due. Quando avremo la palla noi dovremo avere la personalità e la qualità tecnica per trovare gli spazi giusti”.

Foto: Twitter Milan