Pioli: “Vogliamo essere la sorpresa in Europa. Derby? Gara europea non deve condizionarci”

In conferenza stampa in casa Milan, ha parlato il tecnico Stefano Pioli, in vista della sfida con la Stella Rossa in Europa League.

Queste le parole del tecnico: “Siamo contenti di essere in Europa, e del cammino che abbiamo fatto fin qui, la squadra deve sentire la voglia di superare gli ostacoli, vogliamo essere la sorpresa in Europa League. Bisogna guardare avanti e lo abbiamo sempre fatto. Non conta niente quello che hai fatto in precedenza, abbiamo fatto le nostre valutazioni, e vogliamo partire subito bene con la Stella Rossa, loro giocano un buon calcio e vogliamo essere preparati. Lo Spezia è alle spalle”.

Giocare l’Europa prima del derby… “Abbiamo voluto essere qui in Europa dopo tanti sacrifici e quindi siamo contenti di giocare in Europa, poi ci sarà il tempo necessario per preparare bene il derby”.

Su Mandzukic? “E’ un grande professionista. Si è inserito bene, sta lavorando tanto. Sta meglio e può essere pronto per giocare domani”.

Ibrahimovic verrà a Belgrado? “Verrà a Belgrado, verrà tutto il Milan”.

Nelle prossime 4 gare qual è la gara più importante? “Comincia un periodo importante, un periodo decisivo, ogni singola gara va affrontata al massimo, perché dopo il derby e la Roma c’è anche l’Udinese, oltre ai due impegni con la Stella Rossa. Quindi dobbiamo essere preparati a partire da domani”.

Assenza di tifosi al Marakana: “Siamo dispiaciuti perchè il calcio è fatto di passione e entusiasmo. Il pubblico avrebbe caricato la Stella Rossa ma anche noi, a noi dispiace che non ci siano i tifosi domani sera”.

Foto: Twitter Milan