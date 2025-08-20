Pioli: “Vogliamo arrivare in fondo alla Conference. Contro il Polyssia una delle gare più dure”

20/08/2025 | 19:03:58

Il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Polyssia: “Se avessi dovuto lavorare sulle motivazioni eravamo messi male… questa data l’abbiamo in testa dai primi di luglio e ora siamo pronti per domani. Abbiamo lavorato molto e abbiamo idee di gioco chiare. Sappiamo l’importanza del preliminare e andare avanti in Europa. È un occasione per dimostrare il nostro lavoro e stare in Europa, dove stanno le grandi squadre. Dobbiamo provare ad arrivare fino in fondo ma dobbiamo avere la consapevolezza che domani sarà una delle gare più complicate. Loro sono bravi, hanno un tecnico preparato e furbo e gli avversari giocano bene e hanno talento. Ci vorrà una prestazione di livello. Il nostro obiettivo è giocare più partite possibili”.

Foto: insta pioli