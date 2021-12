Pioli: “Vittoria non scontata. Campionato equilibrato, mi aspettavo Juve, Lazio e Roma più vicine”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sulla Salernitana.

Queste le sue parole: “Esco con la soddisfazione di una bella prestazione e una bella vittoria, non era scontata nel calcio devi sudartela. Chiaro che fare qualche gol in più sarebbe stato meglio. Ne esco con fiducia, la squadra ha dimostrato maturità dando continuità alla gara di Genova. Avevo pronosticato un campionato equilibrato, mi aspettavo qualche squadra in più. Sembra che le prime quattro si stanno staccando, mi aspettavo Juve, Roma e Lazio più vicine ma in un campionato saranno i dettagli a fare la differenza. Per vincere un campionato serve grande continuità ed è quella che stiamo cercando di avere. Bisogna mantenere alto il livello tutto l’anno, c’è soddisfazione per quello che stiamo facendo ma non dobbiamo guardare la classifica restando concentrati per passare un ottimo Natale”.

Sulle rotazioni: “Era quello che mi auguravo nel prepararla. Cercare di sbloccarla e controllarla. Potevamo fare il terzo gol, mi è dispiaciuto togliere Bakayoko ma giocare con una ammonizione è difficile. Mi è piaciuto comunque la sua partita e quella della squadra”.

Su Brahim Diaz: “Per un ruolo così importante bisogna aumentare sempre la qualità delle giocate, credo possa migliorare ancora e segnare qualche gol in più. Sta lavorando bene. Oggi abbiamo giocato con tanti giocatori offensivi giovani. Mi dispiace per l’infortunio di Pietro, stava facendo bene e invece ora si deve fermare”.

Foto: Sito Milan