Pioli: “Vincere e soffrire ci fa bene. Champions? Tutto è possibile. Su Leao, Suso e Piatek…”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo – il primo sulla panchina rossonera – contro la Spal. Ecco le sue dichiarazioni: “Avevo chiesto spirito alla squadra e credo si sia visto quello giusto. Abbiamo rischiato poco creando buona occasioni, peccato tenere il risultato in bilico fino alla fine ma credo che a noi vincere soffrendo ci possa fare bene. La partita che può cambiare la stagione è sempre la prossima. Sono contento per giocatori, club e tifosi che ci hanno sostenuto, ma dobbiamo già pensare alla prossima. Suso? Giocatore di grande qualità, può fare di più ma sono contento di allenare un giocatore con queste caratteristiche. Noi dobbiamo iniziare a ragionare da squadra, non si perde mai per colpa di un calciatore solo. Se Leao può giocare da trequartista dietro Piatek? E’ una soluzione, stavo pensando di inserirlo qualora non avessimo sbloccato la partita. Le possibilità ci sono, abbiamo tanti giocatori di qualità ma non posso farli giocare tutti insieme almeno fino a quando non avremo un equilibrio e una convinzione diversa da quella attuale. Se possiamo rientrare in corsa per la Champions? Sento che possiamo crescere, se sei convinto tutto può diventare possibile”, ha chiuso Pioli.

Foto: sito ufficiale Milan