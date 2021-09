Pioli: “Vedo una squadra matura. Florenzi non ci sarà. E su Leao…”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, è intervenuto in conferenza stampa in vista della gara contro lo Spezia per fare il punto della situazione in casa rossonera. Il tecnico ha parlato anche del Napoli.

Su Pellegri

“Come lo vedo? Bene, ha caratteristiche che possono essere importanti per noi”.

Sugli infortuni

“Dall’inizio della stagione abbiamo avuto solo due infortuni muscolari, cioè Kessie e Krunic. Gli altri sono stati infortuni da affaticamento. Calabria domani sarà disponibile. Gli altri sono stati traumi che hanno portato a infiammazioni. Messias è arrivato con qualche problema, ma ora li sta superando. Spiace non avere tutti a disposizione, ma ho una rosa forte”.

Sulla maturità della squadra

“Nelle interviste dicono di poter vincere ogni partita. Siamo giovani, ma siamo cresciuti tanto a livello di maturità. Dobbiamo pensare ad una partita alla volta. In Italia c’è grande competitività, quindi dobbiamo essere sempre al 100%”.

Sul Napoli

“Mi aspettavo questo Napoli, è cambiato poco e ha aggiunto Anguissa che è forte. E’ tra le migliori squadre del campionato, ha una rosa profonda. Che il Napoli fosse una pretendente per lo scudetto me l’aspettavo. La concorrenza per i primi quattro posti sarà tanta. Sono contento della mia squadra, la rosa è di alta qualità e ho tante soluzioni”.

Sulla partita con lo Spezia

“Difficoltà? Non so le misure, ma in campo ti accorgi che il campo di La Spezia è un po’ più piccolo. Sarà una gara di grande intensità, dovremo occupare bene gli spazi. Dovremo essere lucidi e veloci, lo cercheranno di toglierci il tempo delle giocate”.

Sulla formazione

“Tutti quelli che hanno giocato mercoledì sono promossi. Abbiamo giocato bene e subito poco. Quando tutti stanno bene, le mie sono solo scelte tecniche. Domani metterò in campo la formazione migliore”.

Su Florenzi

“Non ci sarà per un trauma contusivo al ginocchio. Non riusciva ad allenarsi stamattina, spero possa esserci martedì. Non è ancora al 100%, ma è un giocatore intelligente, conto molto su di lui. Spero possa arrivare presto al 100% della forma”.

Su Leao

“L’ultimo tassello sarà diventare più concreto a livello di assist e gol. E’ migliorato tanto, è sempre più dentro la partita, gli manca questo tassello che è molto importante”.

Foto: Sito Milan