Pioli: “Un Milan di grande personalità. Queste sono le partite che ti fanno crescere”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il pari ottenuto in extremis sul campo del Manchester United: “I complimenti sono assolutamente da passare ai miei giocatori. La squadra ha giocato con personalità, ha provato a fare la partita, ha saputo soffrire nei momenti difficile ma sapevamo che l’avversario aveva qualità. Una prestazione importante che deve dare ancora più convinzione e fiducia ai miei giocatori”.

Il Manchester United?

“Ho pensato che fosse l’avversario giusto per noi. Stiamo lavorando per migliorare, per tornare a vincere e per far tornare il Milan nel posto dove merita e quindi al vertice del campionato italiano e al vertice dei tornei europei. Queste sono le partite che ti fanno crescere, dove ti devi mettere in discussione. Noi vogliamo arrivare in fondo e per farlo devi superare questi ostacoli”.



Foto: sito Milan