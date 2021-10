Pioli: “Troveremo un Bologna molto motivato. Non ho ancora deciso chi partirà titolare tra Ibra e Giroud”

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Milan, ecco le sue parole: “Troveremo un avversario molto motivato, che sta bene. Dobbiamo essere concentrati e avere la fiducia nei propri mezzi fino alla fine. Ibra ha bisogno di giocare e di allenarsi. Il minutaggio sarà in crescendo ma devo ancora decidere chi far partire tra lui e Giroud. Contro il Porto abbiamo disputato una partita mediocre sulla gestione della palla e sulla compattezza difensiva: lavorare sul campo ci ha aiutato a capire cosa non ha funzionato e cosa dobbiamo rimettere a posto per domani sera”.

FOTO: Twitter Milan