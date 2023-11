Pioli: “Troppa frenesia nel secondo tempo, paghiamo errori che ci allontanano dalla vetta”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha così parlato dopo il pareggio per 2-2 contro il Lecce: “Abbiamo giocato con una frenesia nel secondo tempo che non ci contraddistingue. Abbiamo gestito troppo poco la palla: abbiamo preso un gol identico su calcio d’angolo come contro il PSG. Il non essere riusciti a chiudere la gara avrebbe dovuto aumentare il nostro senso di compattezza. Era una partita da vincere”.

Poi ha proseguito: “L’eventualità di non approcciare bene la partita c’era ma non è stato questo il caso. Potevamo gestire meglio un paio di occasioni, come accaduto nel secondo gol subito. Abbiamo commesso errori di lucidità. Questo risultato penalizza la nostra classifica”.

Infine: “Calabria e Leao hanno avuto dei risentimenti che dovranno essere valutati. Stiamo perdendo punti che ci allontanano dalla vetta. Quando vedi sfuggire delle partite così è normale essere nervosi, come accaduto nel finale. Reijnders deve essere un giocatore particolarmente efficace per noi: oggi avrebbe potuto fare anche più gol”.

Foto: sito ufficiale Milan