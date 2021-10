Pioli: “Theo Hernandez non giocherà dall’inizio. Kessie è recuperato”

Conferenza stampa in casa Milan in vista della gara contro il Torino di domani. A parlare il tecnico rossonero, Stefano Pioli.

Queste le sue parole: “Dobbiamo essere più attenti e compatti, comunicare meglio: per vincere le partite è importante subire pochi goal, anche se abbiamo le qualità per segnarne sempre uno in più dell’avversario”.

Su Theo Hernandez e Kessie: “Theo se oggi si allenerà, potrà far parte della partita, non credo dall’inizio. Kessie è recuperato e sarà disponibile”.

Su Ibra e Giroud: “Stiamo parlando di due partite particolari, le gare cambiano. Abbiamo altre caratteristiche da poter sfruttare: quando c’è bisogno di più fisicità e di esperienza c’è anche la possibilità di schierarli. Oliver e Zlatan non sono al 100%, ultimamente giocano e basta e si allenano poco, dovranno trovare continuità”.

Foto: Sito Milan