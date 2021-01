Pioli: “Theo e Calhanoglu assenze pesanti. Il Cagliari ha tanta qualità”

Conferenza stampa in casa Milan per Stefano Pioli che presenta la gara di domani sera contro il Cagliari di Di Francesco.

Queste le parole del tecnico rossonero: “Dobbiamo essere pronti, l’avversario sarà determinato che ha raccolto meno di quanto meritasse. Squadra di tutto rispetto che ha giocatori forti ed esperti. La positività dell’ambiente e la sintonia che abbiamo qui a Milanello fa di noi un gruppo affiatato e coeso, la squadra sta giocando con testa e cuore”.

Assenze di Calha e Hernandez? “Sono assente importanti, che si sommano a Rebic e Krunic per il Covid, abbiamo bisogno di una squadra pronta e di una squadra consapevole. Siamo sempre stato in grado di raddoppiare gli sforzi e le energie. Sono momenti, la stagione è particolare ma lo è per tutti. Fino a un mese fa potevo fare tante scelte, possono succedere questi momenti. metteremo in campo prestazioni positive”.

Milan campione d’inverno? “Stiamo facendo un buon lavoro e continueremo a farlo. Conta poco il titolo d’inverno, rimaniamo concentrato sulla gara di domani”.

Quanto è importante il ritorno di Ibra? “Molto, deve ritrovare il ritmo partita ma è pronto per giocare la gara di domani”.

Quanto può dare Mandzukic a questa squadra? “Noi abbiamo una partita molto importante domani, non posso commentare i giocatori che non ho a disposizione. Ho molta fiducia nei miei dirigenti, la società rinforzerà la squadra se ci sarà la possibilità”.

Come migliorare il morale dei tifosi? “Non credo che i tifosi siano col morale a terra, tutti dimostrando entusiasmo e fiducia. Sono difficoltà da superare ed occasioni per dimostrare il nostro valore”.

Cosa ne pensa di Meité? “Rende ancora più competitivo un reparto che già aveva una certa solidità. Abbina qualità e quantità, mi è piaciuto molto, l’ho visto molto voglioso. Mi è piaciuto anche quando ha parlato, dimostrandosi un giocatore ambizioso”.

Fiducia nella squadra? “Sempre avuto fiducia morale e tecnica, poi la società ha fatto innesti positivi, siamo cresciuti tutti tantissimi, dobbiamo assolutamente andare avanti perchè abbiamo ampi margini di miglioramento. Siamo saliti su questo treno per un lungo viaggio e vogliamo rimanerci bene dentro”.

