Pioli, tempistica rispettata: a Milano solo in serata, poi la firma sul contratto

L’arrivo di Stefano Pioli a Milano era previsto in serata, e così sarà. Il tecnico ha trascorso la giornata a Parma per gli ultimi preparativi, in attesa del via libera del Milan, quindi la sua presenza nel pomeriggio sarebbe stata inutile. Adesso Pioli sta raggiungendo la sua nuova città, poi nelle prossime ore firmerà il contratto biennale che lo legherà al club rossonero.

Foto: Twitter ufficiale Bologna