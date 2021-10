Pioli: “Tatarusanu titolare, Giroud disponibile. Ibra? Decideremo domani se convocarlo”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto della situazione in casa rossonera alla viglia della sfida col Verona. Di seguito le sue parole.

Sulla gara vinta con l’Atalanta

“La squadra non ha dimenticato l’ultima prestazione. Ci siamo ritrovati ieri, ma abbiamo chiaro in testa ciò che abbiamo in campo a Bergamo. Affrontiamo un avversario simile dal punto di vista dell’aggressività, quindi dovremo mettere in campo una prestazione tecnica ma anche di tante energie fisiche”.

Sulla sosta

“È stata una settimana particolare, ma ci siamo abituati. Ci siamo trovati insieme solamente ieri, ho visto attenzioni e partecipazioni giuste. Ci siamo preparati bene per una gara importante, difficile; da quando è arrivato Tudor il Verona sta bene ed è in condizione: dobbiamo essere preparati a questo”.

Su Ibrahimovic

“Sta meglio, da ieri si è allenato con noi. Credo che sarà molto importante l’allenamento di domani mattina, poi decideremo se sarà convocato o meno. La sua condizione è in crescita”.

Su Giroud

“Ha sfruttato bene la sosta, sta sicuramente meglio e domani è disponibile”.

Su Tatarusanu

“Domani giocherà titolare, per gli altri aspetto domani mattina. È un grande professionista, un ottimo portiere, disponibile e apprezzato da tutti: è pronto a sfruttare l’occasione”.

