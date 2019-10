Pioli: “Tanti i nostri demeriti, era una partita da vincere. Piatek e Leao possono giocare insieme”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato dopo il pareggio per 2-2 con il Lecce ai microfoni di Sky: “Nella nostra prestazione ci sono state cose positive, non abbiamo ottenuto il successo per demeriti nostri. Lo spirito e la qualità di alcune giocate sono state di buon livello, ma devi chiuderle prima sennò succede ciò che è avvenuto nel finale”.

Come si riparte?

” I ragazzi sono consapevoli di vestire una maglia prestigiosa, ci sarà modo di analizzare le giocate e le prestazioni. La troppa generosità ci ha fatto perdere un pochino di posizione, non abbiamo vinto una partita che meritavamo di vincere”.

È questa la direzione giusta?

“Sicuramente abbiamo avuto delle buone posizioni in campo, dobbiamo giocare di più sulla profondità. Le strategie vanno di partita in partita, l’importante è che la squadra inizi ad avere certi concetti, visti oggi in gran parte della partita. Ho visto delle buone soluzioni, le qualità ci sono. Dobbiamo lavorare bene”.

Le hanno rovinato il compleanno.

“Il regalo più bello me lo aspettavo da questa partita, ma l’interpretazione c’è stata. Questa partita servirà per capire i nostri errori. Quando è entrato Rebic era più bloccato Hernandez, abbiamo preso qualche posizione diversa rispetto a come l’avevamo preparata. È mancata un po’ di collaborazione sul gol di Calderoni, al di là della sua bravura, dovevamo chiudere prima quell’azione. Il pareggio secondo me non dà merito alla prestazione della mia squadra”.

Bisogna intervenire sulla testa o sul campo?

“Ieri mi sono state fatte tante domande su quello che ho trovato. C’è tantissimo di positivo in questa gara, ma il Milan certe partite deve portarle a casa. Se non hai avuto la determinazione di chiuderla puoi vincere anche soffrendo, sono quelle le cose su cui devi lavorare. La squadra ha fatto di tutto per vincere, ma quel poco fa la differenza. Ci servirà tantissimo, alcune situazioni vanno migliorate”.

Bisognava fare la fase difensiva meglio sull’azione del rigore?

“Ci potevamo muovere meglio sull’azione del rigore, è un errore pagato a caro prezzo”.

Possiamo vedere Leao e Piatek insieme?

“Potranno giocare insieme quando troveremo il giusto equilibrio”.

Siete calati fisicamente?

“Le richieste che ho fatto alla squadra sono dispendiose, ci sta un leggero calo. Ho cambiato Leao per via di un indurimento, lavoreremo comunque su tutte le situazioni, dobbiamo farci trovare pronti. Sul rigore ci siamo spostati tutti verso la palla, centralmente non eravamo messi bene. Questo è un errore che abbiamo pagato a caro prezzo”.

Foto: Milan Twitter