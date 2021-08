Pioli sull’addio di Ronaldo: “Partenza inaspettata. Per il campionato le gerarchie non cambiano”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, nel corso della conferenza stampa di vigilia in vista della gara contro il Cagliari, si è soffermato anche sulla partenza di Cristiano Ronaldo che ha lasciato la Juve per ritornare al Manchester United. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore dei rossoneri: “Partenza inaspettata, ma da qui a dire che cambiano le gerarchie non credo, ci sono 7 squadre molto forti, sarà lotta fino alla fine”.

Foto: Sito ufficiale Milan