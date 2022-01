Pioli sul mercato: “Se capiterà l’occasione giusta il club si farà trovare pronto, non compriamo tanto per comprare”

Stefano Pioli ha parlato anche di mercato alla vigilia della sfida con lo Spezia: “La nostra è una strategia condivisa: non vogliamo cambiare tanto per cambiare, ma per avere giocatori che migliorino per qualità, presenza e spessore la rosa. Non vogliamo prenderne uno tanto per dire che abbiamo comprato un giocatore. Kalulu-Gabbia stanno dimostrando che sono giocatori pronti anche per partite importanti. Se capiterà l’occasione giusta il club si farà trovare pronto, altrimenti rimarremo così. Tomori si è fatto male, ma spero che perderà solo 3-4 partite”.

FOTO: Sito Milan