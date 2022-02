Pioli sul mercato: “Non abbiamo trovato l’occasione giusta per alzare il nostro livello”

Stefano Pioli. in conferenza stampa, ha parlato anche del mercato appena concluso che ha visto il solo innesto di Lazetic: “Sono positivo e fiducioso. La nostra sul mercato è stata una scelta condivisa: non si è creata la situazione per migliorare di così tanto il nostro livello e quindi abbiamo scelto di puntare sui nostri giocatori dei quali conosciamo le qualità tecniche e morali. Chi crede nei propri obiettivi deve dare sempre il massimo: certe volte il vento ti spinge, altre ti viene contro ed è lì che devi dimostrare di essere forte. Io sono assolutamente convinto che questa squadra possa lottare per il vertice del campionato. Lazetic? Ha una bella faccia, è disponibile e volenteroso. E’ un ragazzo molto giovane ma con un carattere forte, vuole diventare un grande giocatore. Ha mezzi fisici abbinati a un’ottima tecnica, domani sarà con noi e comincerà a capire cos’è il calcio italiano e cos’è il Milan”.

FOTO: Sito Milan