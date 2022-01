Pioli sul mercato: “Ci serve solo un difensore centrale che sia completo, non ho fatto altre richieste”

Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Roma ha parlato anche di mercato: “Le idee sono chiare e condivise. L’infortunio di Kjaer ci costringe ad avere un occhio di riguardo in difesa. Non ho fatto altre richieste, credo che la squadra sia completa così. Vogliamo un difensore completo che sappia fare l’uno contro uno e che sappia fare da regista, che sappia dettare i tempi. Ormai il difensore deve avere tutte queste caratteristiche. Non sarà un mercato scoppiettante ma troveremo il giocatore giusto”. Sulla sfida con la Roma: “Abbiamo giocato bene all’andata. Ora loro sono diversi grazie al lavoro fatto da Mourinho. Sono forti e possono ambire a giocare la Champions. Sarà una partita importante”.

FOTO: Sito Milan