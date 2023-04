Pioli su Spalletti: “Non commento le sue parole”

Durante la conferenza stampa odierna, Pioli torna a parlare anche del Napoli e di Spalletti: “Continuo a ripetere che abbiamo davanti a noi due mesi decisivi. I giudizi sono troppo parziali, mancano tante partite. Abbiamo fatto una vittoria importante a Napoli ma deve essere importante per farci giocare a quel livello lì sempre. Dobbiamo continuare su questa strada e pensare alla gara successive. Sulle parole di Spalletti non devo commentarle e non devio parlare del Napoli. Non devo pensare alla partita di Champions ma solo alla prossima di campionato”.

Foto: Pioli Twitter Milan