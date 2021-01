Pioli su Mandzukic: “Penso alla partita di domani, non parlo di chi non è a mia disposizione”

Nel corso della conferenza stampa odierna, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha fatto un passaggio sull’acquisto di Mario Mandzukic da parte del Milan.

Queste le sue parole: “Abbiamo una partita molto importante domani e io non posso commentare di giocatori che non ho a disposizione. Ho molta fiducia del club e lascio a loro il compito del mercato. Io so e la squadra sa che se c’è la possibilità di rendere competitivo organico lo farà”.

Foto: Twitter Milan