Pioli su Mandzukic: “Ha detto subito si, è un vincente, ci darà tanto”

Nel corso dell’intervista a Sky Sport a fine partita con il Cagliari, Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato della trattativa Mandzukic: “Ci pensa Ibra a tenerlo a bada. Sono contento del suo arrivo, più calciatori forti abbiamo meglio è, quindi ben venga Mandzukic. Ci ho parlato, è motivato, ha detto subito si al progetto. Magari ci vorrà un po’ di tempo perché trovi la forma perché è un po’ che non gioca, ma è un vincente”.

Ibrahimovic e Mandzukic insieme? “Io non mi sono mai precluso niente nelle scelte. L’importante è l’atteggiamento dei giocatori. Abbiamo trovato un equilibrio con due attaccanti, dove c’è un attaccante centrale e uno a sinistra. Per cui giocando con due servono quattro giocatori forti. E visti gli impegni è inevitabile che ci saranno cambiamenti, turnover. Avere qualche scelta in più è importante, sono contento che la proprietà abbia fatto questa scelta”.

Foto: Twitter Milan