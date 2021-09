Pioli su Maldini: “Deve imparare a smarcarsi meglio. Ma ci regalerà emozioni”

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha commentato a Dazn, il gol di Daniel Maldini e la sua soddisfazione.

Queste le sue parole: “Daniel? Siamo tutti contenti, Paolo il primo. Ha tecnica, ha talento e si sa inserire. Può fare di più nello smarcarsi. Oggi Bourabia lo curava da vicino, bastava si sfilasse un paio di metri per avere più tempo per fare la giocata. Potrà darci soddisfazioni in futuro”.

Foto: Twitter Milan