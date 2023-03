Pioli su Leao: “Situazione strana. In allenamento fa benissimo, in partita meno”

Intervenuto in conferenza stampa, Stefano Pioli, ha così parlato del momento di Stefano Pioli: “Essere vicino ai miei giocatori è una mia priorità, quando le cose vanno bene o male. La situazione strana di Leao è questa: in allenamento fa benissimo, si muove tantissimo e benissimo, tutto, e poi in partita fa qualcosa di meno. Deve trovare una via di mezzo”.

Foto: Leao Instagram