Pioli su Leao: “A sinistra la sua posizione preferita? A me aveva detto una cosa contraria”

Alla vigilia del match contro l‘Empoli, Stefano Pioli ha parlato durante la canonica conferenza stampa prepartita, commentando le parole di Rafael Leao e della sua posizione a sinistra: “Io non accontento un solo giocatore. Rafa a me aveva detto esattamente una cosa contraria, ma è importante che sia felice e che giochi col sorriso; non deve essere preoccupato e ansioso. Ha passato un periodo difficile come la squadra”.

Sul momento dei suoi: “Determinante rimanere in tensione: le partite si vincono prima con gli atteggiamenti, la determinazione e poi con la qualità. Dobbiamo essere umili: il campionato è importante per noi e dobbiamo approfittare di questo turno casalingo. Dobbiamo stare sul pezzo. Abbiamo fatto una vittoria importante a Napoli, ma ci deve servire per giocare a quel livello lì sempre. Bisogna pensare solo a domani”

Sulla formazione di domani: “La formazione sarà la migliore possibile secondo le mie idee. Poi si giocano tante partite, quindi sicuramente qualche cambiamento ci sarà. Brahim ha fatto due allenamenti a parte, ma è a disposizione poi farò io le mie scelte”.

Foto: Pioli Twitter Milan UCL