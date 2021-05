Pioli su Donnarumma: “Ci ho parlato, lui è concentrato e motivato”

In conferenza stampa, l’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha parlato della situazione di Gigio Donnarumma e del rinnovo: “In questo momento sicuramente tutto il Milan e i giocatori hanno un solo obiettivo, ovvero l’interesse del Milan e non l’interesse personale. Abbiamo formato un gruppo di giocatori che hanno sempre sudato per questa maglia e continueranno a farlo fino alla fine. Ci ho parlato, abbiamo parlato della gara di domani e di cosa serve per stare bene in campo. Lui è concentrato e motivato”.

Foto: Sito Milan