Pioli: “Stiamo mettendo delle buone basi. Comuzzo? Aveva problemi di stomaco”

31/08/2025 | 21:31:53

Il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato a DAZN dopo il pareggio contro il Torino: “Abbiamo interpretato bene la gara. Loro sono molto fisici e lavorano sulle seconde palle. Possiamo però essere più puliti tecnicamente e più lucidi in avanti, nell’ultimo quarto di campo. Abbiamo fatto comunque una buona gara. Volevamo vincere e non ci siamo riusciti però ci sono delle buone basi per arrivare ad essere più competitivi. Kean e Piccoli? Li abbiamo trovati spesso. Penso possano stare ancora più vicini. Sono stati un pochino piatti ma è la prima gara. Volevo sfruttare le energie di Roberto che è arrivato con entusiasmo. Poi l’affiatamento andrà migliorato ma serve tempo e ne abbiamo. Poi vedremo di partita in partita le scelte. Comuzzo non stava bene di stomaco”.

