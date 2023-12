Pioli spiega: “Theo centrale? Ci permetterà una costruzione pulita”

Stefano Pioli ha spiegato a Sky la scelta di utilizzare Theo Hernandez da difensore centrale contro il Frosinone. “Theo può fare anche quel ruolo. Ci darà anche una costruzione pulita. Dobbiamo stare bene in campo. Far giocare un giovane dall’inizio poteva essere rischioso. Dobbiamo vincere la seconda partita di fila dopo la Fiorentina, in campionato non succede da tempo. Dobbiamo dare tutto e giocare con lucidità”.

Foto: sito ufficiale Milan