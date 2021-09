Pioli: “Spezia? Faremo la partita puntando sulle nostre qualità. Giroud e Diaz ci saranno”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro lo Spezia. Di seguito le sue dichiarazioni.

Sull’apporto dei tifosi

“Insieme ai tifosi abbiamo più energia ed entusiasmo. Siamo partite bene in casa, ma siamo solo all’inizio. Domani giochiamo in trasferta contro una squadra da rispettare molto”.

Sulla partita con lo Spezia

“Stiamo pensando alla sconfitta dello scorso anno? Non siamo andati a Torino pensando alla vittoria per 3-0 dell’anno scorso. Domani dovremo giocare con le nostre caratteristiche. Le qualità dei giocatori fanno la differenza. Per fortuna abbiamo tanti giocatori di qualità. Domani dovremo fare la partita e cercare le giocate di qualità per risolverla”.

Su Diaz

“Sta bene. Domani è una gara importante, mettere in campo come sempre la squadra migliore. E’ importante chi inizia la partita, ma è ancora forse più importante chi entra dopo”.

Su Giroud

“Verrà convocato. L’ho visto bene, sarà della partita, vedremo se dall’inizio o a partita in corso”.

