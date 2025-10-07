Pioli, sosta senza attaccanti: Kean, Piccoli, Dzeko e Gudmundsson in Nazionale

Il lavoro di Stefano Pioli alla Fiorentina prosegue tra qualche difficoltà. Il tecnico dei gigliati sarà costretto ad allenare la squadra aggregando alla prima squadra qualche attaccante del settore giovanile, visto il vuoto rimasto. Infatti, tutti gli attaccanti dei toscani sono stati convocati dalle rispettive nazionali: Kean e Piccoli sono con l’Italia di Gattuso. Dzeko è stato convocato dalla Bosnia e Gudmundsson è volato in Islanda per gli impegni dei prossimi giorni.

Foto: Instagram Pioli