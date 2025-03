Pioli: “Sono molto dispiaciuto per il Milan. Auguro loro di ritrovare la magia e l’entusiasmo”

Stefano Pioli, allenatore dell’Al Nassr, ex Milan, ha parlato a Sky del momento difficile in casa rossonera.

Queste le sue parole: “Quanto è dispiaciuto a vedere il Milan in queste condizioni? Dice Pioli: “Tanto. Certo che mi dispiace… In questo momento sono lontano, ma mi dispiace per i miei giocatori, per i tifosi, perché a Milano si era creato qualcosa di magico ed entusiasmante. Auguro di ritrovare quell’energia”.

Foto: twitter Al Nassr