Pioli: “Sono già 4 partite che non lottiamo più per lo scudetto”

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della vittoria di oggi contro il Genoa: “Abbiamo sfruttato gli spazi sulla destra, secondo me il Genoa ha coperto la nostra fascia sinistra conoscendo le abilità di Theo. Rebic ha fatto un gran gol, era molto difficile fare quella rete. Scudetto? Siamo già tre o quattro gare che non lottiamo più per lo scudetto. Abbiamo però un obiettivo che è la Champions e ottenerlo sarebbe molto importante. Siamo la terza squadra più giovane d’Europa e lottiamo comunque per un posto di vertice. Dobbiamo stringere i denti e portare a casa un risultato per noi estremamente difficile”.

Foto: Twitter Milan