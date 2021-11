Pioli: “Sono felice del rapporto che ho con il Milan. La vittoria di Roma è arrivata grazie ad una prestazione migliore della loro”

Stefano Pioli in conferenza stampa sulle polemiche dopo la vittoria contro la Roma: “Il Milan ha vinto perchè ha giocato meglio degli avversari, così come a Porto abbiamo perso perchè il Porto ha fatto meglio di noi. Credo a questo e penso a questo, non ad altre situazioni che non posso controllare. Noi abbiamo valutato al meglio la nostra prestazione a Roma, abbiamo visto che le cose buone e meno buone. Cosa pensano all’esterno del Milan ci preoccupa poco, noi dobbiamo restare concentrati su quello che stiamo facendo”. Sul possibile rinnovo: “Quando il tuo lavoro viene riconosciuto fa molto piacere, sono felice del rapporto che ho con i dirigenti. Siamo tutti convinti di poter fare bene insieme”.

FOTO: Twitter Milan