Pioli: “Sono deluso dalle prestazioni, ma so cosa significa allenare la Fiorentina. Domani ci aspetta una gara fisica”

01/10/2025 | 14:46:59

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa dell’avvio deludente della squadra e del suo rapporto con la società:

“Sono deluso dalle prestazioni, ma so cosa significa allenare la Fiorentina e affrontare una partenza di questo tipo. Dobbiamo andare avanti con fiducia ed energia. In tutte le stagioni ci sono momenti delicati: bisogna saper attraversare le sconfitte e gli errori, ma sono sicuro di avere a disposizione un gruppo responsabile e di qualità. Il mio rapporto con la società? C’è un confronto continuo con il club e con il presidente per cercare le soluzioni migliori. Il destino di ogni allenatore è legato ai risultati, lo so bene, ma lavoro con grande fiducia. Gli avversari? Hanno avuto qualche difficoltà, segnano poco ma possiedono la miglior difesa del campionato. Ci aspetta una gara fisica, e noi dovremo puntare sulla nostra qualità”.

Foto: Instagram Pioli