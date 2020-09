Pioli: «Sono contento di Leao, ora il Milan ottenga il massimo»

Domani sera il Milan sarà impegnato nel playoff di Europa League contro il Rio Ave. E’ il tecnico Pioli a fare il punto della situazione. «Ci sono davanti 95 minuti in cui dare il massimo e ottenere il massimo. Dobbiamo contare sulle nostre possibilità, con tanto rispetto per degli avversari di buon valore. Proveremo ad essere aggressivi per togliere loro il fraseggio». In casa rossonera si parla tanto delle assenze di Rebic e Ibrahimovic. «Chi giocherà da prima punta? Non ci sono solo Leao e Colombo, dipende da che tipo di soluzione vogliamo. Di Leao sono contentissimo ma si allena con noi solo da 4-5 giorni, sarà disponibile solo per uno spezzone di gara». Chiusura dedicata ad un addio eccellente. «Ringrazio Paquetà, è stato un ottimo professionista, non ha mai fatto mancare la sua professionalità e disponibilità. Gli dico di credere al massimo nelle sue qualità, rimane un giocatore importante».

Foto: Twitter Milan