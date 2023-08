Pioli: “Soddisfatto della profondità della rosa. Giroud leader, Maignan il più vicino a Ibra come carattere”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta per 2-0 contro il Bologna: “Penso sempre che più metti in campo calciatori di qualità e più probabilità ci sono di segnare. Oggi si sono viste belle cose, anche se dobbiamo lavorare ancora tanto. I giocatori che sono arrivati sanno giocare a calcio e ci possono aiutare nella crescita. Mi piace l’atteggiamento dei nostri giocatori. Se la profondità della rosa mi rende più tranquillo? Sono soddisfatto, ai dirigenti avevo chiesto certe caratteristiche e sono arrivate. Sta nascendo un bel gruppo, i vecchi sono stati bravi a far inserire i nuovi.

Poi ha proseguito parlando dei singoli, partendo da Pulisic: “Che Pulisic sia un talento lo sapevo, quando ho parlato con lui ero convinto che stavamo prendendo un elemento di grande qualità che può giocare anche sotto punta. Ci sono però tante cose che possiamo fare ancora meglio, dobbiamo lavorare”. Proseguendo su Giroud: “Olivier è un leader dal punto di vista tecnico e degli atteggiamenti, sempre disponibile a lavorare per la squadra e a finalizzare. Lui è felice qui, non è più così giovane e dovremo trovare il modo di farlo rifiatare ma sono molto contento di poterlo allenare”. E terminando con Leao: “Se sta facendo l’ultimo step? Credo di sì, parlo tutti i giorni con Leao al quale dico che è dotato di superpoteri da mettere a disposizione della squadra. Se impareremo a giocare meglio senza palla sono sicuro che ci toglieremo delle soddisfazioni”.

Infine, su Ibrahimovic: “Zlatan ci manca ma la cosa più bella che ha fatto è stata farci crescere sul piano mentale. Dal punto di vista caratteriale Maignan è quello che può avvicinarsi di più a lui”.

Foto: sito ufficiale Milan