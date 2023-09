Pioli: “So che reagiremo. Ibra a Milanello? È sempre uno dei nostri”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha così parlato alla vigilia della sfida di Champions League contro il Newcastle, tornando a parlare anche della brutta sconfitta nel derby: “Bisogna switchare. Non è stato semplice, devo essere onesto. È andato male il derby e avevamo tante aspettative, è stata una delusione forte. Ma ora c’è la Champions per fortuna. Sarebbe importante cominciare bene”.

Poi ha proseguito: “Sto sempre molto attento ai comportamenti dei miei giocatori. So benissimo se la squadra assimila bene le cose che propongo e sono benissimo quando si verifica il contrario. Fin quando è così vado avanti, secondo i nostri concetti di gioco; poi possono cambiare le posizioni. Magari domani avremo gli stessi concetti, ma posizioni diverse”

Infine, sulle dichiarazioni post derby: “Ho una pagella nettamente insufficiente nei derby. Non avete idea di quanto mi pesi. Se potessi andare da ogni tifoso a fargli capire quanto mi pesi lo farei, ma nelle relazioni non contano le parole, ma i fatti e gli atteggiamenti”. E su Ibra a Milanello: “È una giornata di preparazione di una partita importante, non una giornata difficile. Ha parlato individualmente con alcuni giocatori, con me ha parlato dei nuovi chiedendomi informazioni. Non mi ha chiesto nulla di particolare, se non cose nostre”.

Foto: sito ufficiale Milan