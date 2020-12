Pioli: “Siamo una squadra vera. Vogliamo vincere tutte le partite”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, è apparso molto soddisfatto ai microfoni di Sky dopo la vittoria contro la Sampdoria. Queste le sue parole: “Cosa ho detto ai ragazzi? Che siamo una squadra vera e gli ho fatto i complimenti. La qualità di questo gruppo è che sfrutta le situazioni più delicate e negative per dimostrare valore. Giocavamo senza Ibra, Kjaer e Bennacer, tre giocatori importanti, con leadership. Il gruppo è coeso, il club ci mette nelle migliori condizioni. Adesso servono grande energia ed entusiasmo. Stasera pensavamo di averla chiusa con il secondo gol, queste partite sono le più difficili dopo l’Europa League, quando hai un solo giorno per prepararti. Ora siamo un obiettivo per tante squadre. Oggi in campo è scesa una squadra giovanissima in campo, mi sorprendono per la maturità. Non si sono mai abbattuti quando non venivano le cose, ora è giusto godersi il momento provando a essere consapevoli delle situazioni che possono darci vantaggi. Vogliamo vincere tutte le partite. Ibra? Sappiamo quanto ci abbia fatto crescere, ci auguriamo di averlo in campo al più presto. Ogni singolo giocatore ci ha messo tanto del suo per farci crescere. Vinciamo le partite perché ho dei giocatori forti. Creiamo tante occasioni da gol e questo è importante. Le altre? Come si fa a non pensare che Juve e Inter, così come il Napoli, non siano tra le favorite“.

Foto: sito ufficiale Milan