Pioli: “Siamo ultimi e dobbiamo essere preoccupati. Oggi abbiamo commesso errori minimi”

19/10/2025 | 23:40:11

Pioli ha parlato in conferenza stampa dopo Milan-Fiorentina: “Dobbiamo essere realisti. Siamo ultimi e dobbiamo essere preoccupati. Ma malgrado tutte le legnate che stiamo prendendo, vedo un gruppo che ci crede e sono sicuro che ne usciremo. Ci vorrà più di tempo di quello che pensavamo, ma ne usciremo sicuro. È la quarta volta che andiamo in svantaggio e non portiamo un risultato positivo. Ma il mio dispiacere è riguardo al club, per i tifosi che credono tanto nel mio lavoro. Faremo di tutto per uscire da questa situazione, limitando al massimo i nostri errori, anche se oggi sono stati veramente minimi. Gli ho detto cosa pensavo, che secondo me non è rigore e queste situazioni non fanno bene. Così incitiamo i giocatori a mettersi le mani in faccia e buttarsi a terra. Anche fuori dall’area”.

Foto: Instagram Pioli