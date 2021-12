Pioli: “Siamo molto vicini a Kjaer. Riuscirà a superare queste difficoltà perché è una persona forte”

Il tecnico rossonero Stefano Pioli, nella conferenza stampa di vigilia della gara di domani con la Salernitana, ha dedicato un suo pensiero a Kjaer. Il danese ha subito un danno ai legamenti del ginocchio e si opererà oggi.

Sull’infortunio di Kjaer: “L’abbiamo vissuto con grande sconforto, conosciamo le qualità del giocatore e lo spessore della persona. La sua presenza in squadra è molto importante per carisma, personalità e il saper dire le cose al momento giusto. Siamo molto vicini a Simon, siamo preoccupati per lui, ma anche consapevoli che tutto andrà bene e che superare queste difficoltà perché è una persona forte”.

La società interverrà sul mercato dopo l’infortunio del danese? “Se verrà confermato il suo infortunio lungo, è chiaro che credo che ci sarà bisogno di un intervento, ma lo faremo solamente per cercare di migliorare la squadra: vale il discorso cambiare per migliorare. La società, nel caso, si farà trovare pronta”.

FOTO: Twitter Milan