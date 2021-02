Pioli: “Si può cadere, l’importante è rialzarsi. Ripartiremo con autorevolezza”

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di domani sera in Europa League con la Stella Rossa.

Queste le sue parole: “Il campionato ci ha visto perdere le ultime due gare senza fare gol, ma ora abbiamo l’ostacolo di domani, abbiamo un piccolo vantaggio, che non ci permette di gestire la gara in altro modo. Dovremo avere tanta qualità per poter passare questo turno. Vogliamo ripartire con autorevolezza, come ha ben detto Leao. Le sue parole denotano consapevolezza e maturità. È quello che ci sta permettendo di avere questo percorso, domenica era giusto non ci fossero sorrisi. Ma vogliamo ripartire dalle nostre convinzioni, dimostrare che può fare un ottimo calcio e fare risultati convincenti”.

Momento negativo: “Sicuramente con lo staff, ma anche con la squadra, abbiamo analizzato bene l’ultima prestazione. Siamo riusciti solo a fine primo tempo e a inizio tempo a giocare bene; soprattutto a livello di ritmo, abbiamo faticato a mantenerlo alto. Si può cadere: non è un fallimento cadere in queste partite, ma lo sarebbe stare fermi nei punti di caduta. Dobbiamo ripartire con ritmo e continuità, a partire dalla gara di domani”.

Difficoltà di Tonali: “Io credo che quando la prestazione collettiva della squadra non è all’altezza, anche i singoli possono esserne influenzati. Credo che Sandro stia crescendo bene”.

Su Bennacer: “Non ha avuto una ricaduta, non si è rifatto male. Per fortuna non si tratta di una ricaduta, ma non ha la stessa elasticità e forza nel muscolo. Ha bisogno di lavoro individuale, credo che in settimana non lavorerà con la squadra. Kessie sta bene, vedremo che scelte fare domani”.

Romagnoli può subire un contraccolpo psicologico dopo le polemiche post derby?

“Abbiamo sempre vinto e perso di squadra, non mi piace questo gioco brutto e sporco di individuare un colpevole in caso di sconfitta. Lui è il capitano e ha fatto tanto per far crescere questa squadra, anche aiutando i giovani. Possiamo imparare da queste sconfitte, sono state lezioni pesanti per un gruppo come il nostro, ma ci faranno crescere”.

Le avversarie hanno trovato le contromosse al Milan: “È una domanda intelligente, ma le partite sono molto diverse. Lo Spezia ci ha aggredito molto, nel derby abbiamo vissuto una partita diversa perché l’avversario ci ha fatto fare la partita, ci ha aspettato e poi è ripartito. Le partite possono cambiare, ma dobbiamo avere un modello di gioco, delle posizioni, dei principi di gioco così chiari da iniziare in un modo e portarlo fino in fondo. Poi saremo preparati a cambiare se troveremo delle difficoltà”.

Foto: Sito Milan