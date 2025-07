Pioli si presenta: “Fiorentina? Mai avuto nessun dubbio su questa scelta. L’obiettivo è puntare al massimo”

16/07/2025 | 12:11:35

Il nuovo allenatore della Fiorentina Stefano Pioli si è presentato in conferenza stampa: “Devo e voglio sentirmi il miglior allenatore possibile per questo momento della Fiorentina. Ogni esperienza avuta finora mi ha portato al livello più alto della mia carriera. Prendo questo incarico con consapevolezza e responsabilità. Firenze me la sento dentro, alla prima chiamata che mi hanno fatto ho sentito qualcosa di importante, era la cosa giusta da fare, vivo molto delle mie emozioni e non ho avuto nessun dubbio nello scegliere la Fiorentina. Nella mia testa c’è una Fiorentina di qualità, ho visto delle bellissime cose in questi giorni, entusiasmo e voglia di lavorare, avremo uno stile di gioco chiaro. L’obiettivo è puntare al massimo, alzare il livello, non so dove potremo arrivare. La durata del mio contratto va in direzione di alzare il livello, provare a vincere un trofeo e tornare in Champions”. Su Kean: “Con Moise ho parlato in questo periodo ma non so se ho inciso sulla scelta di restare. Lui è molto grato a Firenze. In questi giorni l’ho visto sereno e voglioso di lavorare. È un giocatore molto forte”. La risposta ad Allegri: “Non ci ha messo fra i candidati per la Champions. Io l’ho già scritto sulla lavagna, vediamo”.

Foto: instagram Fiorentina