Pioli: “Settimana perfetta, abbiamo un’identità. Orgoglioso dei nostri tifosi”

A fine partita, dopo la vittoria per 1-0 contro la Sampdoria, ha parlato ai microfoni di SkySport, Stefano Pioli: “È stata una settimana perfetta. Ci aspettavano incontri delicati e difficili e averli centrati è un ottimo segnale. Mancano tante partite, recuperiamo le energie e ci prepareremo partita per partita. La cosa più importante è l’identità e la abbiamo, è la cosa più gratificante. Abbiamo il nostro obiettivo, abbiamo due punti in più dell’anno scorso. Sarà difficile, ma cercheremo di farlo preparando la prossima partita come la partita più importante. Fossi un tifoso sarei stato sugli spalti con i nostri a festeggiare. Io cerco di lavorare tanto per realizzare i sogni che faccio di notte. Credo di sì, da allenatore del Milan sono orgoglioso quando i nostri tifosi sanno applaudire un recupero palla, un gesto morale. Siamo di altissimo livello per spirito, fiducia, ed è sempre l’ambiente a trascinare”.

FOTO: Sito Milan