Pioli: “Serve tanto lavoro e tanto sacrificio. Lamptey? È dispiaciuto, ma sta tranquillo”

26/09/2025 | 14:32:35

Stefano Pioli ha presentato in conferenza stampa la sfida di domenica alle 15:00 tra Pisa e Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Lamptey? Le manovre in campo, comprese quelle effettuate mercoledì, erano risultate negative. Poi, con gli esami, si è scoperto che il legamento non reggeva, e si è arrivati all’operazione. Mi dispiace: si era inserito molto bene e aveva ottime caratteristiche per noi. È dispiaciuto, ma sta tranquillo. Il mio stato d’animo? Sto bene, ma non posso essere contento dei risultati e del fatto che non abbiamo ancora vinto una partita. Sono concentrato per dare le migliori indicazioni alla squadra. Conosciamo l’importanza della prossima partita e sappiamo che il nostro inizio non è stato quello che volevamo. Settanta giorni fa eravamo qui con sogni e ambizioni, e questi devono esserci ancora, ma serve tanto lavoro e tanto sacrificio. Onestamente, è ciò che sto vedendo nella squadra.”

Foto: Instagram Pioli