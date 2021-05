Pioli: “Senza spirito di squadra non si va da nessuna parte. Non avere avuto Ibra per tanto tempo ci ha penalizzato”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico del Milan, Stefano Pioli ha parlato della vittoria importante contro il Benevento: “Senza spirito di squadra non si va da nessuna parte, non possiamo permetterci di non fare la corsa in più e di correre fino alla fine. Stasera ho visto cose positive”.

Su Ibra: “Stiamo parlando di un campione, fa crescere il valore di una squadra e la qualità dei compagni. Non averlo avuto per tanto tempo ci ha penalizzato, ora l’importante è che stia bene. Ora era difficile a livello mentale, le due sconfitte le avevamo subite ed è normale che sia così. Abbiamo reagito, la squadra maturerà e crescerà molto. Io credo che spesso non dare punti di riferimenti ad una difesa può essere un vantaggio. Svuotare lo spazio centrale per favorire gli inserimenti dei calciatori è più difficile per gli altri. Zlatan ha un’intelligenza superiore, gli piace fare il regista offensivo. È un’opzione che ci sta dando dei vantaggi”.

Foto: Twitter Milan