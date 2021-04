Pioli: “Sentivamo la pressione di non vincere da tanto in casa. Abbiamo sprecato troppe occasioni”

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la vittoria del lunch match contro il Genoa, che mette pressione alle avversarie in ottica qualificazione in Champions. Queste le parole del tecnico rossonero

Quanto abbia pesato l’assenza di Mandzukic: “Mario può darci una grossa mano, l’avevamo preso a gennaio con questo obiettivo. Le sue caratteristiche sono importanti. Sono contento che abbia dato un contributo forte per la vittoria di oggi”.

Sul valore di questo successo in una giornata di scontri diretti: “Vale tre punti, abbiamo fatto un passo avanti. La squadra ha sentito la pressione di non vincere da tanto tempo in casa, questa vittoria ci può dare fiducia e spinta per le prossime partite. La squadra ha giocato bene, ma non ha sfruttato le occasione, gettate al vento le opportunità che poteva dare un doppio vantaggio, ma ci sta soffrire, poi siamo stati bravi a contenerli”.

Sul tabu San Siro: “Saremo anche una quadra giovane ma poi le pressioni ci sono, i numeri in casa si leggono. Vincere è stato importante”.

Sulle difficoltà del centrocampo: “Non ho visto un centrocampo in difficoltà, dovevamo verticalizzare di più, ma ho visto una squadra ordinata”.

Foto: sito Milan