Pioli: “Se non arrivassimo tra le prime quattro, sarebbe una delusione. Ma non un fallimento”

Nel corso dell’intervista a Sky nel post gara con il Cagliari, Stefani Pioli ha parlato anche del fatto di poter perdere il quarto posto e la Champions.

Queste le sue parole: “Cambia tra quarto e quinto posto? Cambierebbe perché per il campionato e per la qualità del gioco e non arrivare nelle prime quattro sarebbe una delusione ma non un fallimento. Abbiamo gettato le basi per un Milan vincente nel futuro”.

Assenza di Ibra: “Bisogna avere anche un po’ di equilibrio riguardo le nostre prestazioni, dopo le ultime prestazioni ci è stato detto che giocavamo meglio senza Zlatan. L’arrivo di Mandzukic serviva a questo ma purtroppo non l’abbiamo avuto a disposizione”.