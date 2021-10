Pioli: “Scudetto? E’ troppo presto, 9 giornate sono niente. I tifosi è giusto che abbiano entusiasmo”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha presentato la gara di domani contro il Torino.

Queste le sue parole in merito alla corsa scudetto: “Fa piacere essere tornati al primo posto ma per parlare di scudetto è troppo presto: 9 giornate sono niente. I tifosi è giusto che siano orgogliosi e contenti della squadra, però adesso pensiamo a domani e poi penseremo alla prossima”.

Il bilancio di questa prima parte di stagione: “Non siamo stati all’altezza soltanto a Porto e ci è dispiaciuto. Nelle altre partite abbiamo trovato difficoltà normali; ci si dimentica degli avversari che si affrontano, ma perché sono forti come il Torino domani. Dobbiamo essere una squadra matura, poi è normale che si può fare sempre meglio: non pensiamo solo al risultato, ma sempre a come migliorare la situazione”.

Sugli arbitraggi: “Bisogna partire dalla base che gli arbitri siano sempre in buona fede e di conseguenze devi accettare questa situazione. Mi interessa vedere uniformità nelle partite: il regolamento è uno, poi ogni arbitro ha il suo modo di arbitrare, ma mi interessa ci sia uniformità nei 95 minuti”.

Sul calendario: “Torino, Roma, Porto e derby. Gli impegni sono tutti di alto livello. La competitività è alta. Ora siamo concentrati sul Toro. Juric sta facendo un grande lavoro e sono tutti esami da superare per noi, ma da qui a dire che sia un bivio decisivo non credo perché siamo troppo lontani. Sono comunque tappe importanti e noi proveremo a vincere”.

Foto: Twitter Milan