Pioli: “Sconfitta pesante, Lazio più brava di noi. Ma il secondo gol andava annullato”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, al termine della sconfitta per 3-0 in casa della Lazio, ha analizzato la prestazione dei suoi ai microfoni di Sky Sport. “La Lazio è stata più brava di noi. Nel primo tempo abbiamo giocato meglio, nella ripresa no. Mi aspettavo di più dalla squadra, avevamo le qualità per fare meglio. Sul 2-0 la partita è diventata complicata ma ritengo che quello su Calhanoglu sia fallo e il gol andava annullato. L’arbitro è andato anche a rivederlo ma ha deciso diversamente. Al di là di questo noi dobbiamo fare di più. E’ una sconfitta pesante ma bisogna reagire. Adesso dobbiamo dimostrare la nostra forza e di essere una grande squadra. tocca a noi chiudere bene questa stagione”.

Poi prosegue. “C’è tanta delusione all’interno del gruppo. Ibra? Abbiamo bisogno di tutti i giocatori, sicuramente la sua assenza è mancata. Dovrebbe recuperare per la prossima gara contro il Benevento”.

FOTO: Sito ufficiale Milan